Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia Psychiatr Cyril Höschl

Známý psychiatr Cyril Höschl miluje hudbu, zvláště tu od Antonína Dvořáka. A o ní i o něm si také čte.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Na nočním stolku nemám nikdy žádnou knihu, protože v posteli nečtu. Nicméně teď mám rozečtené Paměti Antonína Dvořáka III., skladatelova vnuka, nazvané Vyznání v F dur. Je to neuvěřitelně autentický dotyk nedávné současnosti s minulostí, kterou jsme znali jen z dějin hudby. A najednou je živá, jsoucí, jako Dvořákova muzika.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Oblíbenců mám víc, v každé životní etapě jiného. V dětství to byli Jules Verne, Jack London, Karel May a James Fenimore Cooper. V mládí Guy de Maupassant, později Ludvík Vaculík, disidenti a exulanti Ivan Klíma, Josef Škvorecký, Václav Havel a hodně autorů z edice Petlice či Stefan Zweig. Nyní si snad nejvíc celoživotně cením Milana Kundery. Proč? To najdete na www.hoschl.cz. Ovšem tímto křivdím všem, na které se nedostalo, jako Victoru Hugovi, Honorému de Balzacovi, Karlu Čapkovi, Ferdinandu Peroutkovi a mnoha dalším.

