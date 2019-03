Foto: Tomáš Tesař Jeden, nebo dva

Nějak to na mě poslední dobou "vyskakuje" ze všech stran. Z jedné zastánci singles, z druhé bojovníci za tradiční manželství a rodinu, z třetí podporovatelé volného párování (tedy kdokoliv s kýmkoliv) a ze zálohy fanoušci všech těch variant, přičemž "ta správná" je podle toho, jakou mají zrovna náladu, zda a jak moc je jejich šéf/ka či partner/ka vytočili, v jaké společnosti se zrovna nacházejí, případně kdy a v jakém stavu se připojili na sociál­ní síť, kde se to téma zrovna řeší. Nechci moralizovat. Ale nezdá se vám, že je to jedno?

Jeden, nebo dva Foto: Tomáš Tesař