Foto: Archiv výrobce Syndrom zpoceného sedla

Před několika lety jsem se ocitl na prezentaci australských vín, kterou vedla celebrita českých someliérů. Všechno šlo dobře do okamžiku, kdy jsme byli vyzváni, abychom popsali, co cítíme ve vůni a co identifikujeme v chuti. Znáte to. Mlčíte jako zařezaní, zatímco celebrita se posléze barvitě rozhovoří o fialkách po dešti, mladých kopřivách a pryskyřici. Když uzavře svoje expozé zmínkou o "syndromu zpoceného sedla", raději se vytratíte ze sálu.

Dlouho jsme se neviděli, až jsme se zase sešli úplnou náhodou před několika týdny na místě, kde bych experta na víno nečekal − u barového pultu Bugsy's Baru. Mazlil jsem se zrovna s báječným Negroni na bázi místního DNA ginu a pohostinně pozval celebritu na sklenku. Odborník upil, znalecky zamlaskal, zasvěceně utrousil "jalovec" − a kalíšek odložil.

Přiložil jsem sklenku k nosu a povídám: "Bazalka posvátná, bergamot, černý bez, citronová kůra, jasmín, levandule, šalvěj." Celebrita zpozorněla.

S hranou nedbalostí jsem se napil, chvíli doušek podržel v ústech a pak jsem prohodil: "Jasmín, lipový květ…" Na moment jsem se jakoby zamyslel a bezděčně pokračoval: "… santalové dřevo, mateřídouška, meduňka, růžový pepř."