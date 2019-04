Foto: Kateřina Čupová Restaurace Khomfi

Člověk by skoro řekl, že přinejmenším gastronomicky je v pražském Karlíně dávno plno. Nějakou restauraci, bistro, hospodu, kavárnu nebo vinotéku tu snad najdete v každém domě, pomalu už se sem nevejde ani slušná herna. Nemám to sice ze dvou nezávislých zdrojů, ale právě v Karlíně je nejspíš největší počet restaurací na metr čtvereční z celé Prahy. A vidíte: v lednu tady stejně otevřelo asijské bistro Khomfi. To thajsky znamená lampion a ty se v Asii vypouštějí s přáním lepší budoucnosti. V Khomfi hostům určitě přejí dobrou chuť.

Nové bistro vlastní dva Asijci a asijsky se taky prezentuje. Menu je proto trochu thajské, vietnamské i indonéské. Prostě taková jihovýchodní asijská fúze, jak by se řeklo, ještě než tohle slovo vyšlo z módy a začalo zavánět kulinářskou prošlostí. Majitelé podniku se prezentují jako kamarádi s "nadšením a vášní pro dobré jídlo", které poznali na svých cestách Asií nebo jim ho kdysi doma vařila máma. Odtud i nápis Asian Comfort Food zvenku podniku, což vždy zavání nějakou nostalgií k minulosti.

Ta vás ovšem uvnitř určitě nepřepadne, tedy pokud jste stejně jako já kdysi ve "starém" Karlíně taky nebydleli a na stejnou adresu nechodili pro přátelsky předražená francouzská vína, sýry a paštiky. Ale dost minulosti! Khomfi je velmi moderní, nadmíru současný, světlý a vkusně zařízený prostor, byť mě tu úplně nepřepadla "atmosféra zenu", o níž majitelé píšou na webu.

Ano, buddhu tu najdete na baru, jinak ale jde o bistro, které si klidně může říkat evropské, protože tak prostě vypadá. Podnik sídlí v rohovém činžáku s velkými okny do ulice a tvoří ho hlavní jídelna s barem plus malá zastrčená místnost, jíž bych neřekl salonek. Stoly jsou dřevěné, stropní klenby cihlové a u venkovní zdi se sedí na širokých okenních parapetech. Jde o příjemný prostor hrající pastelovými barvami, který nikdo naštěstí nevylepšil nějakým "gastro kýčem".