Foto: Jakub Plíhal, Matej Slávik „Slušnost může znamenat i sílu. Není projevem slabosti.“ O tom, že by něco takového řekl náš prezident, si skutečně můžeme jenom nechat zdát.

Dobré ránko! Tak co by sis dnes dala asi tak k snídani?"

"Co říkáš?"

"No, na co máš chuť, brouku? Lívance s borůvkami, vejce do skla nebo snad omeletu se šunkou?"

"Co se ti stalo, prosím tě?"

"Nic se nestalo. Mám chuť s tebou dlouze, krásně snídat. Na terase. Podívej, venku je nádherné ráno."

Tahá ze mě peřinu, otevírá okno, teď ještě snad pronese nějaké vzletné moudro o štěbetajících ptáčcích, síle jara a vitaminu D. A usmívá se a to je prosím 6:05. Ježíš, tak brzo! Touhle dobou obvykle není schopen vydat ani hlásku, peřinu přes hlavu, v ruce zneškodněný mobil, nebezpečně vrčí a bojuje o každou minutu, než se bude muset odpotácet do koupelny. Ale teď tady pobíhá okolo sporáku, snáší potraviny, mele kávu, píská si, páni, dokonce někde našel kytku do vázy.

No jasně že jsem neodolala, dlouze a krásně snídala a lámala si hlavu: nemám svátek ani narozeniny, emdéžet už bylo (a stejně jej roky nesnáším), svátek matek nás teprve čeká (a já si stejně ještě nezvykla jej slavit), čarodějnice a První máj taky zatím nepřipadají v úvahu…

Jen se usmíval, pak vzorně vyskládal nádobí do myčky (!), ještě mi zamával a odplul vydělávat. Jo, bylo mi to podezřelé. Hodně podezřelé. A to jsem netušila, že to je teprve začátek.