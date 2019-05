Foto: Prague Auctions Eva Kmentová: Lidské vejce, 1968–69

V několika nastávajících říjnových aukcích budou sběratelé usilovat o kvalitní díla klasické moderny a poválečného umění, ale také o fotografie, produktový design a originální skleněné objekty.

Více než dva tisíce poštovních známek a příbuzných položek mohou zájemci nakupovat v aukci síně Burda v sobotu 18. května. V sídle aukčního domu v Praze 6 bude pokračovat mimo jiné rozprodávání několika výjimečných filatelistických sbírek. Objeví se například přes 80 kusů dopisnic a dopisů souvisejících s poštovním provozem v terezínském ghettu, které nashromáždil německý sběratel Franz Hanzl. Český filatelista Vladimír Dražan zase více než 40 let budoval sbírku o peněžní reformě v Československu v roce 1953. Aukce nabídne na 70 artefaktů z této kolekce. Oblíbenou kategorií jsou československé známky − unikátem známým pouze ve dvou exemplářích je díky politickým událostem roku 1968 nevydaný aršík s prezidentem Novotným (300 tisíc korun).

Slovenská obrazová dopisnice adresovaná do Terezína roku 1944 pochází ze sbírky Franze Hanzla. Foto: Aukční síň Burda

Především poválečné a současné práce budou figurovat v aukci společnosti Prague Auctions v neděli 19. května v Nové síni. Titulním dílem je bronz Lidské vejce sochařky Evy Kmentové. Tři bronzové odlitky této plastiky vznikly koncem 60. let, jeden z nich je dnes k vidění na výstavě Karafiáty a samet v Galerii hlavního města Prahy. Nabízený odlitek (750 tisíc korun) by měl být prvním z těchto tří. Netradiční figurativní polohu Jaroslava Vožniaka představuje malba Marta ze druhé poloviny 50. let, součást rozsáhlejšího portrétního cyklu (290 tisíc korun). Raná umělcova díla jako toto se na trh dostávají výjimečně.

Z cyklu Václava Zykmunda nazvaného Květiny a zvony (1942) Foto: Galerie Vltavín

Antikvární aukci připravila na čtvrtek 23. května do svých prostor pražská Galerie Vltavín. Vzácnou bibliofilií je cyklus dvanácti rytin Václava Zykmunda, velkého experimentátora, který se věnoval malbě, grafice i fotografii, v níž již ve 40. letech 20. století předznamenal happeningy let šedesátých. Zakládal také skupinu Ra, složenou z výtvarníků, kteří prosazovali principy surrealismu. Soubor Zykmundových grafik s názvem Květiny a zvony vyšel roku 1942 v patnácti signovaných výtiscích. Nabízený výtisk je druhý v pořadí (120 tisíc korun). Ze starých tisků je zajímavostí také první české vydání herbáře Pietra Mattioliho z roku 1562, které redigovali Tadeáš Hájek z Hájku a Jiří Melantrich z Aventina. Kniha obsahuje také předmluvy obou českých humanistů (90 tisíc korun). Katalog aukce však tvoří více než 800 bibliofilií.

Široký záběr od výtvarného umění přes autorské sklo až po starožitnosti bude mít aukce Dorothea v sobotu 25. května. Mezi zajímavější exponáty patří soubor dvanácti signovaných sítotisků Ladislava Sutnara The Strip Street s vyvolávací cenou 220 tisíc korun. Umělcovy grafiky bývají draženy ojediněle. Ze starožitností jsou pěkným kouskem rozměrné figurální stolní hodiny z pestře malovaného míšeňského porcelánu a postavami Chrona a Dia na vrcholu (160 tisíc korun).