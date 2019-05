Foto: Barbora Pěničková Salome Khardzeishviliová přijela do Prahy před osmi lety a zakotvila v Karlíně. Pravidelně se však do své vlasti vrací a vozí s sebou i Čechy, kterým představuje gruzínské kvevri víno.

Pro Gruzii charakteristické kvevri víno mívalo neprávem pověst jednoho z nejhorších nápojů planety. Čechům ho před lety ukázala Salome Khardzeishviliová. A snaží se, aby v tuzemsku získalo renomé.

Když z Kutaisi míříme na východ do Kachetie, nejdůležitější vinařské oblasti Gruzie, máme trochu smrt v očích − po dvouproudých silnicích se tady jezdí zásadně uprostřed a řidiči spoléhají na to, že se tři auta vedle sebe vždy nakonec nějak vejdou. Podél frekventovaných cest se pasou osamocené krávy. "To jsou gangster cows, takové krávy ve volnoběhu," prohodí Salome Khardzeishviliová, když jedno zvíře neohroženě prokličkuje mezi vozy. "Nepasou se ve stádech, ale sólo. Jsou odkázané na to, co si samy seženou k jídlu," vysvětluje Gruzínka, která je na rozdíl od zdejších typicky statných hospodyň drobná. V Gruzii už ale nežije. Osm let bydlí v pražském Karlíně. Coby nadšenkyně pro víno si jeho distributorka stanovila nesnadný cíl − představit takzvaná autentická gruzínská vína Čechům a zajistit jim na zdejším trhu dobré jméno a stabilní pozici.

Kvevri víno a naturální vinaři Výroba vína v hliněných nádobách kvevri je stará přes pět tisíc let. Jde o takzvanou kachetinskou metodu, pojmenovanou podle regionu svého původu. Keramické nádoby o objemu až tisíc litrů jsou podobné amforám. Zpracované hrozny do nich putují s třapinami i slupkami a zapečetěné nádoby se poté ukládají do země, kde víno zraje několik měsíců. Pro kachetinskou metodu se v posledních letech nadchlo také několik českých naturálních vinařů. Ti vyznávají výrobu vína založenou na původních principech s respektem k přírodě, nepoužívají umělé postřiky a dosiřování. Několik takových vinařů se spojilo v rámci spolku Autentisté, jehož základnou je vinný bar Veltlin v pražském Karlíně, který provozuje básník Bogdan Trojak.

Ostatně Salome Khardzeishviliové se to celkem daří. V zimě začala úspěšně spolupracovat s vinařem a básníkem Bogdanem Trojakem, jenž spoluzaložil spolek naturálních vinařů s názvem Autentisté. "Zpočátku se trochu vykrucoval, ale nakonec povolil," směje se Gruzínka. A skutečně − jakkoliv její nápad nejdřív příliš nadějně nevypadal, dnes pořádá vinařské zájezdy po své rodné zemi, dováží gruzínská vína nejen do České republiky a pro autentickou metodu výroby v kvevri nádobách se díky ní nadchlo už i několik českých vinařů.

Vyhořela jsem moc brzy

Do Prahy přijela Salome Khardzeishviliová ze země neonových transparentů, čerpacích stanic i nesmrtelných žigulíků původně studovat. "Byla to naprostá náhoda. Od šestnácti jsem měla v Tbilisi hodně náročnou práci. Jezdila jsem po celé Gruzii a dělala sociální výzkumy i statistiky pro různé zahraniční společnosti," vzpomíná a dodává, že to sice byla zajímavá zkušenost, už v pětadvaceti letech se však cítila vyhořelá. "Být přepracovaná v tomhle věku není dobré. Navíc vám to nikdo nevěří."