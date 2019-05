Foto: Pepa Dvořáček Hudební skladatel Kryštof Mařatka

Hudební skladatel Kryštof Mařatka žije s rodinou v Paříži, ale "jednou nohou" je stále v Česku. To potvrzuje i jeho četba.

Jaké knihy teď máte na nočním stolku?

Knihu Nekamenujte proroky, což je příběh Bedřicha Smetany − pohledem Zdeňka Mahlera. Tedy fikce založená na historických podkladech. Fascinují mě osudy lidí, kteří svou činností ovlivňovali dobu. Je skvělé vidět, že jisté principy ve vztahu společnost versus jedinec fungují stejně − nehledě na dobu a její charakter. Boj, náhoda, houževnatost, nepochopení, přesvědčení, učení se, prozíravost, štěstí… To patří do jakékoliv doby. Vnímání těchto jevů nám pomáhá pochopit dějinné události a relativizuje současné fenomény, které formují zase nás. Je to zdroj povzbuzení a inspirace.

reklama