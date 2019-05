Foto: Tomáš Tesař Čutaná v mešitě

Tu fotosérii jsem udělal před 10 lety náhodou. Do brněnské mešity jsme tehdy s kolegou přijeli kvůli jinému tématu. Jenže vznikl prostoj. Pauza, kdy jsem musel čekat na někoho, koho jsem měl portrétovat. A pak se to stalo. Vstoupil jsem do modlitebny a tam parta kluků s míčem. Běhali, skákali, skotačili. A čutali přitom do pěnového balonu jako skuteční machři. Půvabné, avantgardní. Něco, co bych na takovém místě nečekal. Jen jedna věc mi dodnes vrtá hlavou. Jestlipak se takový mač někdy odehrál také v křesťanském kostele?

reklama

Foto: Tomáš Tesař