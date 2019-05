Foto: Shutterstock Jak se bude k lidem chovat vyspělá umělá inteligence?

Když z hmoty vysajete veškerou energii, kterou využijete ve svůj prospěch, zbude vám ještě něco. Nazvat to můžete duchem, bohem nebo absolutnem. To se bude nenápadně šířit po světě a vyvolá v něm pěknou paseku. Aspoň takhle to popsal před sto lety ve svém esejistickém románu Továrna na absolutno Karel Čapek.

To klasik současné literatury Dan Brown udělal hlavního hrdinu svého posledního románu nazvaného Počátek rovnou z umělé inteligence. I ta se plíživě vetřela do života lidí a poté řídila jejich osudy. Vlastně si s nimi pohrála podobně jako kdysi Čapkovo absolutno.

Obávám se, že tenhle úvod se vám zdá otravný a bude to ještě horší, když se vás na něco zeptám. Víte, kdo popsal vaši EKG křivku, pakliže tedy nějakou máte? Byl to člověk, nebo stroj (lépe řečeno umělá inteligence)? A tušíte, co všechno se o vás přitom dozvěděl?