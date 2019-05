Foto: Milan Bureš Vedoucí oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky Jan Storch

Výsledky svých výzkumů chce vždy uplatnit v praxi. Když se zabýval výbušninami, odpaloval pařezy v lese. A když pak s kolegy extrahoval nepsychotropní látky z konopí, bylo jasné, že budou využity třeba v dermatologii.

Není mu ještě čtyřicet a řídí několik firem, které vykupují technické konopí od farmářů z celé Evropy. Ve svých laboratořích z něj extrahují nepsychotropní látky, takzvané kanabinoidy, a na jejich základě vytvářejí řadu produktů. Od kosmetiky, která byla tento týden uvedena na český trh, až po nejrůznější zdravotnické prostředky, jež se zatím s úspěchem prodávají třeba v Jižní a Střední Americe. "Do podzimu budeme některé další přípravky nabízet už také v Česku, do pěti, maximálně osmi let bychom měli regulérně vyrábět otestované léky z konopí. Máme ambice vybudovat standardní farmaceutickou firmu využívající kanabinoidy," nepochybuje Jan Storch.

Na první pohled úspěšný byznysmen, který má našlápnuto v odvětví, jež stoupá strmě nahoru. Má to jedinýdrobný háček. Tento mladý muž nestudoval ekonomii, nemá ani titul MBA. Prvním povoláním, jehož se nevzdává, je vědec. A poměrně umanutý. Právě věda − respektive nedostatek peněz pro vědecký výzkum − jej přiměla podnikat.

Kdy jste naposledy kouřil marihuanu?

Je to už několik let, zkoušeli jsme to s kamarádem na chalupě. A já toho nechal, protože se ukázalo, že mám po tom tachykardii.

Jan Storch (38) ◼ Co si pamatuje, chtěl být vědcem a zabývat se chemií. Dnes působí jako vedoucí oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Tam se svým týmem a ve spolupráci s komerčními subjekty vyvinul průmyslovou metodu separace kanabinoidů z technického konopí.

◼ Nyní se věnuje komercializaci vyvinutého know-how a jeho uplatnění v produktech, jako jsou kosmetika, zdravotnické prostředky a léčivé přípravky – a to ve firmách CB21 Pharma, PharmaCan a CBDepot.

To je bušení srdce, že?

Ano. Ale stejně bych to už nikdy nezkusil. Od té doby, co jsem odpovědná osoba pro zacházení s omamnými a psychotropními látkami v Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR a také ve firmě, která zpracovává technické konopí, nemohu si dovolit, abych byl pozitivní na THC, tedy tetrahydrokanabinol.

To chápu. A co si vůbec myslíte o kouření marihuany z rekreačních důvodů?

Nepodporuju jej. Myslím si, že potenciál této rostliny se má využívat v medicíně, a ne jako další legální droga. Kouření marihuany snižuje prestiž konopí, které bylo už před více než dvěma tisíci lety známo jako velmi účinná léčebná látka. Bohužel když se dnes řekne konopí, každý si nejprve představí psychotropní THC. Ale v konopí jsou hlavně nepsychotropní kanabinoidy a o ty jde především.

