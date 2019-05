Foto: Lukáš Oujeský Milion chvilek pro demokracii na Václavském náměstí v Praze, 21. května 2019

Už čtvrtý týden po sobě se desetitisíce nespokojených občanů scházejí v centrech českých měst. Spojila je nechuť smířit se s „Babišistánem“. Do ulic je přivedlo několik nadšenců, kteří sice mají velmi odlišné příběhy, ale stejný zápal pro věc.

Přivítejte toho, kdo má tohle všechno tady na svědomí!" křičí moderátor květnové demonstrace na pražském Staroměstském náměstí do davu, když na pódium svižným krokem vybíhá šestadvacetiletý muž, donedávna student bohemistiky, filozofie a teologie Mikuláš Minář. Tisíce lidí aplaudují. Později se Minář v zákulisí obrací na své kolegy: "Příště ne tak pompézně, nejsem rocková hvězda."

Tou skutečně není, ale coby hlavní postavě hnutí Milion chvilek pro demokracii se mu podařil kousek, o němž mnozí rockeři marně sní. Opakovaně naplnit hlavní pražská náměstí. Naposledy uplynulé úterý Václavské, kde se sešlo až padesát tisíc demonstrujících.

Mladý muž s ryšavými vlasy a bradkou, pohybující se většinou ve svetru podobné barvy a okrových plátěných kalhotách, působí i kvůli své nevelké postavě nenápadně. U mikrofonu je ale sebejistý. Když hřímá "Někteří agrobaroni udělají pro dotace cokoliv!", mají jeho slova naléhavou razanci. Jihočechovi původem z Vodňan, kde firma premiéra Andreje Babiše vlastní mediálně často probíranou drůbežárnu, se podařilo to, co málokdo čekal: v dešti nebo v čase hokejového utkání zaplnit náměstí Čechy, kteří se už zdáli být k aférám současného předsedy vlády lhostejní nebo s nimi smíření. Do ulic vyšli kvůli tomu, že Babiš vyměnil ministra spravedlnosti pouhý den poté, co policie navrhla premiéra obžalovat z dotačního podvodu.

Mikuláš Minář a spol. přivedli nespokojené občany také třikrát na Staroměstské náměstí. Foto: Lukáš Oujeský

