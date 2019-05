Foto: CinemArt Slavného malíře Gerharda Richtera, ve filmu přejmenovaného na Kurta Barnerta, ztvárnil německý herec Tom Schilling.

Film Nikdy neodvracej zrak je prvním životopisným snímkem pojednávajícím o tomto dosud žijícím, světově proslulém malíři. Zrodilo se významné i kontroverzní dílo, jež můžeme německé kinematografii závidět.

Ačkoliv se scenárista a režisér Florian Henckel von Donnersmarck inspiroval osudy Gerharda Richtera, "napřímo" po něm svůj film, který se letos ucházel o Oscara za nejlepší cizojazyčný snímek, nepojmenoval. Slavný německý malíř si jakékoliv "ztotožnění" nepřál. Ba ho odmítal: von Donnersmarkovi doporučoval, aby natočil film sice o tom, co prožil, ale aby hlavní postavou nebyl malíř, nýbrž jiný tvůrčí člověk.

Režisér si pochopitelně nedal říci. Jako nositel Oscara za Životy těch druhých, což v roce 2006 byla jeho prvotina, si šel více než dvoumetrový muž urozeného původu tvrdě za svou vizí − stejně nekompromisně jako Gerhard Richter za svými malbami, jejichž cena se počítá ve stovkách milionů korun a nejdražší z nich se již blíží miliardě.

Jsou to dva roky, co měl Richter soubornou výstavu u příležitosti pětaosmdesátých narozenin v paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. A je to už více než šedesát let, kdy se jeho klíčový obraz Strýček Rudi stal součástí mezinárodní umělecké sbírky Lidické galerie.

Filmový Gerhard Richter maluje svého tchána, gynekologa, který lpěl na čistotě rasy a uspěl jak v nacistickém, tak komunistickém i demokratickém režimu. Všehoschopné monstrum v brilantním podání Sebastiana Kocha. Foto: CinemArt