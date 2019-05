Foto: Lukáš Bíba Josef Rozehnal (vpravo) a Jakub Kraus začali vyrábět světla a další předměty z vyhozených věcí proto, že neměli peníze na nový materiál. Nakonec to obrátili ve výhodu.

Loni v listopadu postoupili do finále soutěže Social Impact Award, která podporuje společensky odpovědnou činnost. Jejich projekt Nahaku, který vyhozené věci přetváří v užitečné předměty, ale nakonec nezvítězil. A tak si dva mladí muži z Brna řekli, že vyhrají aspoň v praxi.

V jedné z dosud nezařízených místností nedávno dokončeného administrativního centra Butterfly v pražském Karlíně leží vybalené i nevybalené krabice, nářadí a stavební materiál. To všechno sem nanosili dva sotva třicetiletí designéři Josef Rozehnal a Jakub Kraus a teď pracují na instalaci i poslední úpravě vybavení, které vlastnoručně vyrobili z věcí určených k vyhození.

Stavba centra Butterfly proslula inovativními architektonickými postupy, spoluprací ateliéru CMC Architects s předním designérem Maximem Velčovským i skutečností, že fasádu budovy tvoří v podstatě obrovská vertikální zahrada, jež nemá v Česku obdoby. A teď do ní Rozehnal s Krausem, kteří třeba světla vyrábějí z použitých plastových demižonů, prošlých hasicích přístrojů či vyhozených bojlerů, nanosili své kousky − nebýt Nahaku, ležely by někde na skládce nebo ve sběrném dvoře. Ale ono to jde dohromady. Ostatně oba designéři a majitelé studia Nahaku, které založili před dvěma lety, už svými "upcykláty" vybavili také byty milionářů.

reklama

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Loni postoupili do finále soutěže Social Impact Award, podporující společensky odpovědnou činnost. Jejich projekt Nahaku, jenž vyhozené věci přetváří v užitečné předměty, ale nakonec nezvítězil. A tak si Josef Rozehnal a Jakub Kraus řekli, že vyhrají aspoň v praxi. Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč Máte již předplatné nebo registraci? Přihlaste se