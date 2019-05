Foto: archiv aukční síně Galerie Art Karel Špillar: Dary země, 1936

Více než padesát let nevystavovaný obraz Františka Kupky bude vrcholem aukce Galerie Kodl v neděli 26. května na pražském Žofíně. Olej Plochy příčné II, kompozičně vystavěný na Kupkově oblíbeném schématu protínání svislých a vertikálních diagonálně pootočených ploch, vznikl v roce 1923. Jeho protějškový obraz Plochy příčné I má ve sbírkách Národní galerie v Praze. Ačkoliv se dražené dílo nacházelo více než 70 let v jediné pražské soukromé kolekci, bylo dlouho známo pouze z černobílých fotografií. Naposledy byla malba vystavena na Kupkově retrospektivě v roce 1968 ve Valdštejnské jízdárně. Její vyvolávací cena je stanovena na 28 milionů korun, ovšem Kupka je v současnosti nejdražším autorem českých aukcí, a lze tedy předpokládat, že vzhledem k tomu i k výjimečnosti obrazu nebude zdaleka konečná. Jako nezvěstné byly dlouho označovány také obrazy Mlékařka nebo V kostele Jakuba Schikanedera, které aukce rovněž nabídne (čtyři a 2,5 milionu korun). Delší dobu se na veřejnosti neobjevil ani velkoformátový olej Jindřicha Štyrského Hold Picassovi (osm milionů korun).

reklama

František Kupka: Plochy příčné II, 1923 Foto: archiv aukční síně Galerie Kodl

Galerie Art nabídne ve stejný den v pražském Mánesu více než 250 položek výtvarného umění. Nejdražším dílem aukce bude s vyvolávací cenou 1,9 milionu korun obraz Karla Špillara o velikosti více než dva na tři metry s názvem Dary země. Vznikl v polovině 30. let 20. století pro výzdobu České pojišťovny v Praze. Špillarovo malířské dílo se na trhu příliš často neobjevuje, o monumentálnějších realizacích, kterým se umělec věnoval spíše sporadicky na počátku a na konci své kariéry, to platí dvojnásob. Z roku 1906, doby pařížského pobytu autora, pochází pak další rozměrný olej Koupání, ovlivněný soudobou francouzskou malbou (900 tisíc korun). Sběratelé budou také moci usilovat o další z oblíbených motivů Bretaně Jana Zrzavého, tentokrát o drobnou monochromní malbu Přístav na Île de Sein z poloviny 30. let minulého století (600 tisíc korun).

Karel Teige: Akt za záclonou, 1936–1942 Foto: archiv aukční síně Zezula

Tentokrát v Thunovské ulici, v pražské galerii brněnské aukční síně Zezula, se ve čtvrtek 30. května uskuteční její 63. aukce. Z velké části bude zaměřena na fotografii, jak je u tohoto dražebníka často zvykem. Snad vůbec poprvé v historii domácích aukcí bude možné usilovat o fotografii Karla Teigeho. Snímek Akt za záclonou vytvořený s pomocí výtvarných technik koláže, dekalku (využití otisku) a tušové kresby Teige vytvořil na přelomu 30. a 40. let 20. století. Raritě fotografie odpovídá i její vyvolávací cena − půl milionu korun. Ačkoliv o fotografie Františka Drtikola na aukcích nouze nebývá, o jeho vrcholných pracích z konce 20. let minulého století to úplně neplatí. Ty jsou jak v Česku, tak v zahraničí hodnoceny nejvíce a často dosahují vysokých cen. Nabízený bezejmenný autorský kontaktní pozitiv velkého formátu, který kombinuje ženský akt s geometrickou kompozicí, je typickou prací tohoto autorova období (700 tisíc korun).