Foto: Jan Tichý Květnový Laskavec Tomáš Martinek z Chrudimi

Nadace Karla Janečka v rámci projektu Laskavec oceňuje lidi, kteří nezištně konají dobré skutky. Květnovým Laskavcem se stal Tomáš Martinek z Chrudimi se svým projektem Hurá na Výlet!

Nelíbilo se mu, jak někteří zneužívají důvěry a neinformovanosti starých lidí. Tomáš Martinek proto s přáteli založil neziskovou organizaci a spolek Hurá na Výlet!, v rámci kterého pořádá pro seniory kulturní, vzdělávací a výletní akce. Dává jim tak možnost se seznámit, navázat nová přátelství a pravidelně se setkávat. Bez hrnců, masážních přístrojů a elektrických dek „v akci“.

Mladík, který současně působí jako projektový manažer v logistické firmě, takto s kolegy na výlet vypravil už bezmála tři tisíce seniorů. „Nevím, jestli s naším stylem hospodaření můžeme být někomu vzorem, vždycky ve finále skončíme na nule nebo pod ní,“ směje se. Za výlet totiž senioři platí symbolickou stokorunu, náklady na cestu, jídlo, turistické vstupy a služby zdravotníka jsou však přibližně osminásobné.

„Rozdíl se snažíme vyrovnávat z různých zdrojů. Hodně nám pomáhá veřejná sbírka a transparentní účet, granty, občas neziskovky, ale především individuální dárci,“ pokračuje Tomáš Martinek s tím, že zapojit seniory do aktivnějšího života není vůbec jednoduché.

Na první výpravu autobusem se s ním v roce 2015 vydala skupinka dvanácti důchodců. Vyrazili tenkrát k Poutnímu kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. „Prvními průzkumníky byli mimo jiné členové organizace Senioři České republiky, jejíž předsedkyně se o našem projektu dozvěděla. Účastníci byli nadšení, hrozně si to užili a také byli příjemně překvapení, že se nic nepřihodilo, nikdo nikoho neokradl,“ poukazuje Tomáš Martinek na množství podvodníků, kteří na důvěře seniorů často vydělávají nemalé peníze.

Šmejdi jsou o krok napřed

Velkou motivací k založení spolku byl pro něj dokumentární snímek Šmejdi režisérky Sylvie Dymákové z roku 2013, který prostřednictvím skryté kamery pojednává právě o manipulaci a praktikách prodeje na výjezdových předváděcích akcích pro seniory. „Neřekl bych, že se situace zlepšuje. Třeba se už tolik neprodávají zrovna hrnce nebo adventní věnce, podvodníci ale vymýšlejí stále nové triky. Telefonické prodeje, výkup zlata a veteránů, vždycky budou o krok napřed,“ povzdechne si. V rámci aktivit spolku Hurá na Výlet! se proto snaží seniory upozorňovat na rafinovaně skrytá úskalí i různými přednáškami a krátkým vstupy na kulturních akcích.

V současné době jeho nezisková organizace připravuje první ročník Senior Festivalu, kde se návštěvníkům představí řada hudebních těles jako třeba známé duo Eva a Vašek, kapela Moravanka, swingový orchestr, country kapely či tradiční dechovka. „Očekáváme velkou účast, ale nebude to čistě jen kulturní akce. Snažíme se šířit mezi seniory osvětu, proto mezi jednotlivá vystoupení zařadíme i čtyři bloky přednášek o ochraně spotřebitelů, internetové reklamě, sociálních službách i volnočasových aktivitách. A k tomu bude harmonika a pivo,“ vysvětluje zakladatel projektu a dodává, že na chrudimský festival vypraví deset autobusů z celkem sedmdesáti okolních obcí.

Tomáš Martinek získal titul Laskavec za svůj projekt Hurá na Výlet! Foto: Jan Tichý

Velký zájem je potom i o samotné výlety – jak Tomáš Martinek říká, nejoblíbenější jsou výpravy do Polska na trhy nebo na mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín. „Do autobusu se vejde vždy jen omezený počet lidí a máme pokaždé spoustu náhradníků. Kapacita nám rozhodně nestačí, ale chuť, nadšení a podnikavost seniorů nás velmi těší,“ dodává spokojeně.

Někteří na výlety a akce docházejí pravidelně už od začátku, přibývají ale i nové tváře. Tomáš Martinek také v sídle spolku organizuje pro seniory vzdělávací kurzy, například práce s počítačem a internetem, tréninky paměti, promítání fotografií z výletů, nově zde bude probíhat jóga i jiná cvičení.

„Seniorům tak nabízíme příležitost a prostor k vzájemnému seznámení se, protože často žijí v izolaci. Nejčastěji se jedná o ženy, které ztratily dlouholetého partnera a teď jsou samy,“ líčí Tomáš Martinek komunitní přesah projektu. „Snažíme se vytvářet kolektiv. Během výletu dostanou pivo na stůl, což většinou lidi dost sblíží. A paní, které už skoro ani nevycházely se psem na procházku, teď běhají po parcích a užívají si života.“

Propojit generace

Spolek Hurá na Výlet! Tomáš Martinek provozuje už pět let a jak říká, je to zábava a radost, bez které by jeho činnost neměla smysl. „Pořád ale ladíme formu, jak to dělat co nejlépe vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva, které stárne. Senioři nad 65 let momentálně tvoří 18 procent, v roce 2050 tu bude okolo třiceti procent.“

Tomáš Martinek se rovněž věnuje mezigeneračnímu propojování a sbližování a na některé výlety se seniory vozí i žáky z mateřských škol. „Jsou to společné výlety na farmy, protože spousta seniorů nemá třeba kvůli vzdálenosti možnost trávit čas s vnoučaty,“ vysvětluje. Funguje to prý úžasně.

„Rádi bychom také inspirovali občany v produktivním věku, aby vzali svoje babičky a dědečky na procházku, na kafe nebo na pivo. Vznik podobných iniciativ rozhodně nevnímáme jako konkurenci, naopak.“ Za své aktivity nyní Tomáš Martinek získal titul Laskavec.

Tomáš Martinek Foto: Jan Tichý

Nominovat člověka, který by si zasloužil uznání a podporu, můžete i vy. Všichni ocenění Laskavci v rámci komorního setkání obdrží od Nadace Karla Janečka šek na 6⁶ (tedy 46 656) korun, který mohou využít pro libovolné účely.