Foto: 1. Art Consulting Jáchym Ondřej Šlik: závěť, 1612

Událostí červnových aukcí bude dražba vzácného a dlouho nedostupného obrazu Akce I (Vajíčko) od Mikuláše Medka. Uskuteční se ve čtvrtek 6. června odpoledne v zahradě přiléhající k síni Arthouse Hejtmánek. Její majitel Tomáš Hejtmánek dílo z poloviny 50. let minulého století získal do aukce od amerického sběratele. Ten se dlouho odmítal obrazu vzdát. Se zařazením "Vajíčka" do Hejtmánkovy dražby souhlasil teprve po rekordním prodeji jiného Medkova obrazu ze stejného tvůrčího období Akce II (Vlna), který byl vydražen letos v únoru na Floridě v přepočtu za více než 25 milionů korun, což je světový rekord za dílo českého poválečného umění. "Vlnu", která nebyla nikdy vystavena, prostřednictvím Hejtmánka v USA vydražil jeden pražský galerista. Obraz Akce I (Vajíčko), který jde nyní do dražby, patří ke skupině figurativních Medkových děl, jež zobrazují všední životní okamžiky s hlubokou existenciální naléhavostí a na trhu se prakticky neobjevují. Zvláštností obou obrazů, Akce I i Akce II, je také to, že pouze v nich použil Medek na figury modrou barvu, ve všech autorových dalších malbách zůstávají postavy červené. Minimální podání obrazu bude osm milionů korun.

Mikuláš Medek: Akce I (Vajíčko), 1955–1956 Foto: Arthouse Hejtmánek

Ve stejný den i stejnou hodinu, v neděli 9. června od půl druhé odpoledne, pořádají aukce dva dražitelé: 1. Art Consulting a Sýpka. Po minulém úspěšném prodeji středověkého dokumentu souvisejícího s případem Jana Husa nabídne 1. Art Consulting v pražském Topičově salonu další dvě vzácné archiválie. Starší z nich je středověký notářský instrument ze 2. prosince 1406, který zveřejňuje rozhodnutí ve sporu učence a pozdějšího děkana artistické fakulty i rektora pražské univerzity Jana z Borotína o dědictví (tři miliony korun). Druhý je pak závěť Jáchyma Ondřeje Šlika, jednoho z vůdců stavovského povstání popraveného spolu s dalšími 26 českými pány na pražském Staroměstském náměstí 21. června 1621. Dokument pocházející z roku 1612 bude vyvoláván za čtyři miliony korun. Šlik byl za účast na stavovském povstání odsouzen nejen k smrti stětím, ale také ke konfiskaci majetku, který později připadl Albrechtovi z Valdštejna. Z pozůstalosti sochařky Sylvy Lacinové pochází obraz Jaroslava Krále z roku 1935 nazvaný Studentka (180 tisíc korun) a inspirovaný dílem Giorgia de Chirica, který ve stejném roce vystavoval v Brně.

Olbram Zoubek: Ctirad a Šárka, 1997 Foto: Aukční dům Sýpka

Do bohaté aukční nabídky Sýpky patří dvě monumentální protějškové sochy Olbrama Zoubka Ctirad a Šárka (460 a 380 tisíc korun). Díla vysoká téměř dva a půl metru vznikla v roce 1997 jak pro projekt Kruh prstenu (zabýval se lidskou sexualitou z antropologického pohledu a zapojili se do něj pracemi s erotickým nábojem další čeští výtvarníci), tak pro výstavu Staré, nejstarší a jiné pověsti české očima současníků, uspořádané na pražském Vyšehradě. Ta reflektovala dávné slovanské mýty. Pro sběratele je důležité, že pravost plastik potvrdil Nadační fond Kmentová Zoubek, což jsou sochařovi dědicové, kteří se snaží aktivně bojovat s velkým množstvím padělků Zoubkových děl, jež se v poslední době na domácím trhu objevují.

Jaroslav Róna: Sigmund Freud, 2006 Foto: Aukční síň Vltavín

Více než 550 položek od rakousko-uherských zlatých mincí přes výtvarné umění po fotografii bude v rámci své 167. aukce dražit síň Vltavín v pražské Rezidenci Ostrovní. Zajímavou položkou je například návrh pomníku Sigmunda Freuda pro psychiatrickou léčebnu v pražských Kateřinkách. Jde o sedmý odlitek vytvořený Jaroslavem Rónou v roce 2006 (280 tisíc korun). Projekt zůstal nerealizován.

Na konec měsíce připravují své aukce také karlovarský Antik Mašek (23. června) a Galerie Dolmen (26. června).