Foto: Pepa Dvořáček Podnikatelka Bohunka Kosová

Na nápad zasílat zájemcům výběr čajů podle ročních období přišla Bohunka Kosová při cestách po světě. Projekt nazvala Čajové bedýnky.

Vždy se jí líbil surfing, a když se k tomuto sportu před 11 lety konečně dostala, zjistila, že ji neskutečně baví. Začala vymýšlet způsob, jak se k moři vydat co nejčastěji. Bylo to v době finanční krize a v korporaci, kde pracovala, probíhala velká restrukturalizace. Dostala odstupné, s nímž se vypravila nejprve do destinace pro surfing poněkud neobvyklé − do Irska.

