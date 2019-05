Foto: Honza Mudra Umělec a game designer Jaromír Plachý

Od festivalových znělek přes klipy a krátké animované filmy se dostal až k vývoji počítačových her. Jeho Chuchel si našel zatím sto čtyřicet tisíc hráčů, teď je na řadě horor.

Čeští vývojáři se úspěšně prosazují ve světě počítačových her. V roce 2002 vznikla slavná Mafia, loni na trh "vtrhla" hra Kingdom Come. Ani v kategorii nezávislých her nezůstávají Češi pozadu. Chuchel Jaromíra Plachého loni získal "herního Oscara", jak se v branži říká ceně Independent Games Festival (IGF). Ta byla hře udělena za nejlepší vizuální zpracování. Letos se Chuchel nominoval i na Google Play Award v kategorii Nejhezčí hra. "To ocenění samozřejmě zvýšilo povědomí o hře, ale nepopírám, že se nezahřálo i moje ego," připustil její tvůrce.

