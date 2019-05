Foto: Tomáš Tesař Zapomenutí

Z politických slibů a proklamací by se za ta léta dala sestavit kniha nebo filmový scénář. Kolikrát už jen lidé ze Sudet slyšeli: "Ano, je to problém. Teď už se tím budeme určitě zabývat." Pozoruji to řadu let. A mnohokrát jsem byl svědkem toho, jak je někdo obelhává. Zkuste s místními domorodci mluvit, sbírat jejich poznámky. Téměř za 30 let svobody se jejich život příliš nezměnil. Ano, je o něco lepší. Nicméně stále pro většinu z nich těžký, mizerný. Přitom mnozí se tu snaží. Nám ostatním už ale nevěří. Cítí se zapomenutí.

