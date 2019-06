Foto: Archiv výrobce Na víně ve škole

Takže je to pravda! Po všech těch zprávách "Vědci zjistili, že červené víno pomáhá v prevenci srdečních chorob", následovaných zprávami "Hm, tak vědci zjistili, že červené víno zdraví spíš škodí" tu máme prý už definitivní verdikt.

Ano, antioxidant resveratrol opravdu pomáhá a zjištění vědců tentokrát otevírají dveře k vývoji nových, mnohem účinnějších léků. Resveratrol najdeme ve slupkách a zrníčkách modré vinné révy, a tedy i v červeném víně. Ale nejásejme moc a předčasně. Aby konzumace červeného vína měla aspoň měřitelný efekt, museli bychom ho vypít zhruba tisíc lahví denně. Uf, to je možná hodně i pro rodilé Moraváky. Ale i tak se mně minulý týden podařilo touto informací potěšit své spolustolovníky. S kolegy z Německa a Francie, kteří mají v naší firmě na starosti inovace, jsme seděli v jedné z berlínských čtvrtí, zaslíbené právě start-upům. Ve čtvrti Prenzlauer Berg, přezdívané někdy, po vzoru amerického Silicon Valley berlínský "Silikonový kopec".

V Berlíně vznikne v průměru každých 20 minut jeden start-up. Poté co po pádu Berlínské zdi teprve pomalu hledal svou identitu a na přelomu tisíciletí se sem přestěhovala vláda i většina státních úřadů, je dnes Berlín příjemným, moderním městem zaslíbeným technologiím. A na rozdíl od Londýna, Frankfurtu nebo Kodaně je městem relativně levným, kde se dají za přijatelné náklady pořídit kanceláře i bydlení. Je jakýmsi evropským protipólem San Franciska, které se stalo ghettem, kde žijí buď velmi bohatí, anebo velmi chudí.

Berlín je oproti tomu příjemnou metropolí přitahující mladé a talentované lidi. A taky se tu dobře najíte i napijete, což se více než prokázalo v restauraci Die Schule. Mírně hipsterský podnik sídlí v bývalé škole. Ale bez ohledu na to, jaké jsou vaše vzpomínky na školní jídelnu, můžete být v Die Schule v klidu. Konec polední přestávky tu neohlašuje zvonění a kuchař řemeslu rozumí. Termínem "německé tapas" se nenechte vystrašit − malý řízeček nebo kousek uzeného se zelím jsou vynikající!

Pro víno k jídlu jsme sáhli do největší vinné oblasti, tedy do Rýnského Hesenska. Ale neobjednali jsme si milovníky vína lehce obávané Liebfraumilch, tedy "mléko naší Panenky Marie", polosladké bílé určené hlavně k vývozu. Sáhli jsme na Německo lehce netypicky po červeném. A dobře jsme udělali! Naší volbou bylo červené cuvée z vinařství Dr. Marbé-Sans, což je takové malé francouzské "velvyslanectví" v Nackenheimu. Jednapadesátiletý vinař a enolog obnovil vinice na přelomu 80. a 90. let minulého století, kořeny rodiny však sahají až do století sedmnáctého. Směs Cabernetu Sauvignon a Merlotu, ročník 2015, se jmenuje Les filles sauvages, tedy "divoké dívky". Barvu mělo víno vyšisovanou rubínovou, vůni jemně skořicovou s tóny šťávy z granátových jablek. Na patře výrazně višňové, bez dalších výrazně rušivých chutí, a dochuť rázná, až překvapivě rychle odeznívající. K jídlu příjemné svou nenápadnou elegancí. Přátelské vlastně jako celý Berlín. Škoda že jsem nakonec měla jen jednu sklenku a nezůstala "po škole".