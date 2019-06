Foto: Petr Holec Manú Praga

Trvalo to o něco déle, než známý pražský restauratér, Ital Emanuele Ridi, sliboval − ale tak už to nejen v gastronomii chodí. A zvlášť nyní, kdy nejsou na nic lidé. Od března má tedy Praha zase o jednu pizzerii víc, jako by jich neměla dost. Jenže Manú Praga sídlící v Paláci Merkur na Starém Městě, není jen tak nějaká pizza. Je to pizza napoletana vera, tedy pravá neapolská. A nejspíš taky nejlepší v Praze.

