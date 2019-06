Foto: Tomáš Tesař Božský elektromontér

Upřímně. Ten mistr šlágrů mě pronásleduje už od dětství. Přes 40 let! Máma ho v tom ještě podporuje, otec se tváří, že utrpení, kterému jsem zákeřně roky vystavován, nevidí. Uf! Abychom si rozuměli, nemám nic proti Karlu Gottovi. Ale "božského Káju, Mistra nebo zlatého slavíka", prostě vytěsňuji. Jedno se mu ale musí přiznat. Od roku 1965 (to mu bylo 26 let) nazpíval bezmála tisíc písní a prodal přes 50 milionů nosičů. Na elektromontéra z československého ČKD docela slušný výkon. Zvlášť když si uvědomíme, že mu za pár dní bude teprve osmdesát.

Foto: Tomáš Tesař