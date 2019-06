Foto: Josef Kubíček Josef Kubíček: Jaký otec, takový syn

S magazínem ego! spolupracuje řada skvělých fotografů. Jejich snímky ilustrují naše články, rozhovory i reportáže. Co ale fotí, když nefotí pro nás? Expedice do jiných světů - tak by se také dala nazvat tato galerie, v níž vám představujeme jejich volnou tvorbu.

Josef Kubíček

Jaký otec, takový syn

analogová fotografie / pigmentový tisk / archivní papír 55x55cm / edice 9ks

"Přeji si rozvíjet divákovu představivost," říká. Ve své volné tvorbě se tedy zajímá především o situace, ve kterých se překrývají různé podoby skutečnosti a vytváří se dialog mezi úhly pohledu. Tato fotografie vznikla jako autorův výklad přísloví "jaký otec, takový syn". Více se o autorovi a jeho tvorbě dozvíte na www.instagram.com/josefkubicek.