Foto: archiv nakladatelství Jak daleko je z Ruska na Šumavu

Prozřetelný historik Timothy Snyder vnímá otřesy půdy, když si druzí ještě myslí, že stojí na pevné zemi. Miloš Doležal účtuje s konfi denty, zbabělci a zrádci. A třeba Josef Kroutvor oslavuje fascinující Šumavu.

Ještě najít recept

Timothy Snyder: Cesta k nesvobodě, Prostor a Paseka

Americký historik Snyder se v Česku ocitá tak trochu na domácím hřišti. Je zde už pevně etablován knihami jako Černá zem, či Krvavé země a pro zdejší liberální prozápadní intelektuály je jakýmsi nositelem praporu. To on vidí dál než jiní, to on vnímá otřesy půdy, když si druzí ještě myslí, že stojí na pevné zemi.

