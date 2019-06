Foto: archiv Paměť národa Jiří David: Říkám to písní (cyklus Domov), 1989

Někdejší členové legendární umělecké skupiny podporují Paměť národa. Výtěžek z aukce jejich deseti artefaktů bude využit při zaznamenávání vzpomínek pamětníků druhé světové války a nástupu komunismu.

Jednoduše − bez jakýchkoliv argumentů − před dvaatřiceti lety oznámili, že právě založili volné umělecké sdružení, které mělo otřást československou výtvarnou scénou. Dvě památné věty zveřejnili v katalogu k výstavě, jež se konala od 22. prosince 1987 do 1. ledna 1988 v Lidovém domě v pražských Vysočanech. Zněly takto: "Dne 3. června 1987 jsme ve Slovenském salónku Obecního domu v Praze založili tvůrčí uměleckou skupinu Tvrdohlaví. Při založení: Jiří David, Diviš Stanislav, Michal Gabriel, Zdeněk Lhotský, Stefan Milkov, Marhoul Václav, Petr Nikl, Jaroslav Róna, František Skála jr., Čestmír Suška."

Mýtus Tvrdohlavých je založen především na této první výstavě, uvádějí webové stránky Tvrdohlavých s tím, že význam výstavy je ve skutečnosti větší. Důvodem je to, že byla po dlouhých letech první velkou výtvarnou událostí, první povolenou akcí uspořádanou mimo všemocný výtvarný svaz a navzdory tomuto svazu. "Přinesla zkušenost, že i tak velké akce se dají uskutečnit svobodně, bez ponižující a kamuflážové hry na věčnou kontinuitu socialistického umění. Výstava ovšem musela být zákonitě chápána jako akce namířená proti komunistickému režimu, přestože nebyla disidentským podnikem. Stovkám a tisícům převážně mladých lidí přinesla neznámý zážitek svobody, ukázala jednu z možností, jak se vyslovovat bez strachu," uvádí skupina Tvrdohlavých.

Jiří David: Říkám to písní (cyklus Domov), 1989 Autor / zdroj: archiv Paměť národa
Plakát k první výstavě Tvrdohlavých s podpisem Václava Marhoula, 1987 Autor / zdroj: archiv Paměť národa
Petr Nikl: Zámotek, 2004 Autor / zdroj: archiv Paměť národa

Deset umělců jde už dávno vlastní cestou, veskrze výjimečnou, což ale nevylučuje občasné společné počiny. Zatím posledním je aukce výtvarných děl ve prospěch nadace Paměť národa, která se bude konat v neděli 16. června v režii aukční síně Kodl. Každý z "exTvrdohlavých" do ní věnoval jeden artefakt, přičemž jako první se bude dražit monumentální plátno Jiřího Davida nazvané Říkám to písní. Obraz inspirovaný fotografií Karla Gotta patří do známého cyklu Domov, v němž hlavní tematickou linii představují české mýty, nacionalismus a reflexe dobové společnosti závěru 80. let.

Jinými slovy − to je více než příznačné entrée pro aukci Tvrdohlavých (s nejvyšší vyvolávací cenou 450 tisíc korun). Stanislav Diviš ve prospěch Paměti národa zase věnoval rozměrné plátno Vzpomínka na spartakiádu '90 č. 17, sochař Michal Gabriel svou charakteristickou Židli, Jaroslav Róna přispěl plastikou Stisk a třeba František Skála daroval Křídlo II, jež vzniklo při jeho experimentech s plasty. Unikátním dokumentem, který se bude v neděli dražit na závěr, je originální plakát k první výstavě Tvrdohlavých s podpisem producenta skupiny Václava Marhoula. Plakátu dominuje kresba s námětem bušícího kladiva, jejímž autorem je František Skála. V roce 1987 se také toto kladivo stalo symbolem umělecké skupiny. A do jisté míry je symbolické pro všech deset umělců dodnes.

Dobročinná aukce exTvrdohlaví, 16. června 2019 v 18:30, Parkhotel Průhonice

Dražit lze i po telefonu nebo udělením plné moci.