Foto: Libor Fojtík Francouzský novinář a spisovatel Olivier Guez

Psal reportáže z nejrůznějších koutů světa, ale téma, jež ho pohlcuje posledních deset let, je veskrze středoevropské. Ve středu Evropy, ve Štrasburku, se také narodil.

Ve Francii je známý především jako skvělý nezávislý novinář. Roky pracoval pro Le Monde a New York Times, pak také pro Frankfurter Allgemeine Zeitung, Corriere de la Serra, Gazetu Wyborczu a další zahraniční i francouzská média. Napsal bezpočet analýz, esejí a reportáží − a to ze Středního východu, z Ruska nebo zemí Jižní Ameriky, několik let se specializoval na Evropskou unii, zvláště pak na střední Evropu.

