Foto: Tomáš Tesař Půvab staré dámy

Při prvním setkání byste ji asi přehlédli. Jakmile se k ní ale přiblížíte, jako by vás začala svádět. Zvlášť když máte to štěstí a můžete vstoupit do jejího nitra. Zauhlovací a vodárenská věž, které tady ve Vratislavicích nad Nisou neřeknou jinak než Zauhlovačka, je už přes sto let starou dámou. Přesto má půvab. A paměť. Kolik by toho mohla vyprávět, kdyby to dokázala. Ačkoliv, vlastně to umí. Jen se k ní musíte přiblížit na dotek a vnímat každou její prasklinu. Až pojedete kolem, zkuste to. V jejím plášti a útrobách se dozvíte, kolik jsme toho už zapomněli.

Foto: Tomáš Tesař