Foto: Libor Fojtík Herečka Tatiana Dyková

Postavu nejznámější české mecenášky umění ztvární od jejích 15 do 80 let. „Nicméně my neděláme dokument. Mě na tom právě baví to, že ve hře zůstává prostor spoustu věcí si domyslet,“ říká herečka.

Žena na plakátech vylepených po Praze má výrazné šaty, náušnice i brýle. Působí jako by sem spadla z filmového festivalu v Cannes někdy počátkem šedesátých letech minulého století. Pod jejím "retro" obličejem je napsáno křestní jméno Meda, za něž si nejen kulturní obec okamžitě dosadí konkrétní osobu. Stejnojmenné divadelní představení se začne hrát koncem června na nádvoří pražského Musea Kampa. Derniéru pak bude mít 8. září. Cíleně. Toho dne oslaví sté narozeniny mecenáška umění a zakladatelka muzea Meda Mládková.

