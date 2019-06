Foto: Honza Mudra Honza Mudra: Konstrukce

S magazínem ego! spolupracuje řada skvělých fotografů. Jejich snímky ilustrují naše články, rozhovory i reportáže. Co ale fotí, když nefotí pro nás? Expedice do jiných světů - tak by se také dala nazvat tato galerie, v níž vám představujeme jejich volnou tvorbu.

Honza Mudra: Konstrukce Autor / zdroj: Honza Mudra Jaký otec, takový syn Autor / zdroj: Josef Kubíček Chybí Autor / zdroj: Jan Dytrych Untitled Autor / zdroj: Jiří Zerzoň Zmije Autor / zdroj: Libor Fojtík Děti úplňku Autor / zdroj: Milan Bureš