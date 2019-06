Foto: Shutterstock Afrika nám umí připomenout, jak krásný i fatální dokáže být každodenní život a boj o něj.

Usínat při řevu lvů, vytí hyen nebo „kašli“ leoparda je běžný zážitek. Alespoň pro Olgu Šilhovou a její klienty, kteří zatoužili po dobrodružství.

Stanování uprostřed africké přírody není pro každého. Kdo ale chce "ochutnat" skutečnou divočinu, měl by to zkusit. Cestovatelka Olga Šilhová se s takovými nadšenci vypravuje do míst po celém světě, ale jejím zamilovaným kontinentem je Afrika.

reklama