Foto: archiv vydavatelství Ředitel pivovaru Svijany Roman Havlík

Ředitel pivovaru Svijany si samozřejmě čte o pivu. Ale kromě něj má Roman Havlík rád dobrodružství v jakékoliv podobě.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Aktuálně čtu s velkým zájmem knihu K2 − 8611 m, kterou napsali Josef Rakoncaj a Miloň Jasanský. Jednak proto, že jsem sám nadšený amatérský horolezec, ale hlavně proto, že mě fascinuje osobní příběh Josefa Rakoncaje. Zdolávat nejvyšší hory světa mohl jen díky skutečně velmi tvrdé dřině, a tak si postupně vydobyl pozici v expedičních týmech.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Nemám žádného vysloveně oblíbeného spisovatele, spíše inklinuji k určitým žánrům. Velmi rád čtu například životopisy, naposledy to byla biografie Steva Jobse od Waltera Isaacsona. V posledních letech také stále častěji otvírám severské detektivky, zejména od Joa Nesbøho.

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Nemohl jsem se odtrhnout od knih Karla Maye, samozřejmě především od těch s hrdinným náčelníkem Vinnetouem. Nemám však pocit, že by mě tato četba osudově zasáhla či ovlivnila, snad jen v tom smyslu, že mám pořád rád divokou přírodu a dobrodružství.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Určitě si musím přečíst knihu Blahoslavený sládek od Josefa Staňka, kterou mi půjčil a doporučil náš sládek. Také proto, že mi stále připomíná, že už bych mu ji měl vrátit.

Se kterou autorkou byste rád zašel na skleničku dobrého vína?

Určitě by mě lákalo setkání s Agathou Christie, je škoda, že už není možné. Zajímalo by mě, odkud čerpala náměty pro své detektivní příběhy, jestli s někým konzultovala odborné záležitosti a kde se v ní vlastně vzala inspirace, že se jako žena věnovala právě tomuto žánru.

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let?

Dovedu si představit, že třeba se Zdeňkem Svěrákem by mi utekl desetihodinový let velmi rychle. Témat k diskusi by jistě byla řada, ale přes Járu Cimrmana bychom se k dalším možná ani nedostali.