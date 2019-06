Foto: Tomáš Tesař Karlovarská závislost

Je čas se přiznat. Trpím závislostí. Karlovarskou. Rozuměj festivalovou karlovarskou závislostí. Už 15 let, z toho posledních deset jako fotograf, na ten festival jezdím a rok co rok si říkám, že letos je to už vážně naposledy. Jenže pak je najednou červen. Zazvoní telefon a já − skálopevně odhodlán říci: "Už ne, fakt už ne!" − přistihuji se u toho, jak beránčím hlasem odpovídám: "Jo, tak ještě jednou. Naposled." Někdo by už měl tu drogu konečně pojmenovat. A té závislosti stanovit diagnózu. Protože věřte, že těch pacientů s naprosto stejným syndromem je fakt hodně.

Karlovarská závislost Foto: Tomáš Tesař