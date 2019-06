Foto: Shutterstock Milionová Pyjama Party

Jak se budí národ, přesněji společnost občanů? V Česku je teď hitem Milion chvilek pro demokracii, ale co když to nepomůže, honilo se mi onehdy nad ránem hlavou. Mělo by se asi správně říkat nad nocí, neboť "nad ránem" bych pocitově směroval spíš někam dopředu, za desátou hodinu dopolední. Každopádně nad nocí či pod ránem − v tom zhruba stodvacetiminutovém časovém úseku mezi půl pátou a půl sedmou (dovolil jsem si drobný posun všeobecně uznávaného začátku rána) − přichází ideální příležitost pro neplánované probuzení. Velmi úspěšně tu totiž běží akce Milion chvilek pro popeláře. A nejen ta.

Nad nocí máme i Milion chvilek pro opilé zahraniční turisty, Milion chvilek pro sousedovic řemeslníky, Milion chvilek pro nevyžádané telefonní hovory a SMS, Milion chvilek pro startování vozů s prošlou technickou kontrolou… Uznejte, těch Chvilek vhodných k pořádnému probuzení člověka je víc než jeden milion. Nechcete si je přidat do svého portfolia, Mikuláši Mináři? Jste schopný organizátor, jistě by se to dalo propojit a probouzející se občané by dostali nový impulz − konečně by se jim otevřely oči a projevili by spontánně svou nelibost. Vůči smiřování se s tím, co je obtěžuje, deptá, uráží, ponižuje, za co se stydí, co nemají zapotřebí, co chtějí změnit.

Andrej Babiš by kontroval výrokem typu "Je noc, lidi jsou rozespalí a nevrlí", ale na premiérovy hlášky jsme si už zvykli. Kdyby neřídil stát jako firmu, byl by skvělým anesteziologem. Jeho uspávací koktejl zabírá na nemálo Čechů, byť jejich procenta klesají. Kdy však i tito spoluobčané procitnou z agronefér narkózy? Mám za to, že brzy.

Někomu se tahle proměna přihodí třeba v pět ráno, ovšemže díky některé z uvedených milionchvilkových akcí. S oroseným čelem si vše krásně uvědomí, ani se neobleče a poběží rovnou na Letnou. Možná by bylo lepší ruzyňské letiště, jestliže se všechny ty miliony Chvilek spojí a nastane velká zásadní Chvíle. Už vidím, jak se s rozetmíváním oblohy i lidských myslí ze všech koutů republiky ženou do Ruzyně naštvaní lidé. Jen tak, v pyžamech a nočních košilích, v pantoflích i bosí. Bude to jedna obrovská Pyjama Party, přenášená televizními stanicemi z celého světa.

Na alegorickém voze pojede symbol probuzení Šípková Růženka, doprovázená družinou blanických rytířů, za dunivých otřesů je bude po ranveji horko těžko stíhat pražský golem. Na velkoplošné obrazovce mezi čumáky dvou airbusů superjumbo poběží slavný Krejčíkův film Probuzení. Hlavního protagonistu tu ale nespatříme. Kdesi schovaný bude trnout, aby mu někam neuletěl celý jeho bratrský národ. Jako včely, když už toho mají dost.