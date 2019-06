Foto: Honza Mudra Radek Ficza staví menu svého pražského podniku výhradně na rybách.

Jejich koncepty postrádají to, co bývá neduhem mnohých českých restaurací - přeplácanost, překombinovanost, nepatřičné ingredience v cizokrajných specialitách, čím víc, tím líp... Tady je to přesně naopak. Základem je prostý nápad, byť cesta k němu často vedla přes půl světa.

Dříve se podnikům s rychlým občerstvením říkalo bufet. Jenže dnes to slovo má pachuť oschlých chlebíčků. Pak přišel fast food. Ovšem ten brzy začal čpět přepáleným olejem. Znovuvzkříšený výraz bistro nádech okoralosti i friťáku postrádá, a snad proto takřka zahltil některé ulice velkých měst. A protože čerstvostí surovin a domácí kuchyní se dnes zaklíná každý, vymýšlejí provozovatelé bister, jak se odlišit od konkurence.

