Foto: Milan Bureš Aktivistka Eman Ghalebová.

Může být Eman Ghalebová "integrovaná" do české společnosti, když nosí hidžáb? Jestli studentku a aktivistku z Teplic něco baví, tak je to vysvětlování. "Na rozdíl od těch, co mě kritizují na sociálních sítích, nemám problém s češtinou," směje se.

Před třemi měsíci jela Eman Ghalebová z Teplic autobusem do Prahy. V hidžábu, jak má ve zvyku, tedy v muslimském šátku zahalujícím vlasy a krk, který nosí od třinácti let. Vedle ní seděla starší žena. "Od prvního momentu mi přišla neklidná," popisuje Ghalebová. Paní pak vytáhla mobilní telefon a začala v něm něco hledat. Teplická studentka k ní občas mrkla očkem. "Chudák babča, skákala z jednoho článku na druhý, z Wikipedie na Aeronet a zpátky. Byly to texty typu: šaría v Evropě, šaría v Americe, otroctví muslimských žen, politický islám a podobně."

