Nekorektní povídka

Dokázal byste dát mladým talentům nějakou radu, aby byly také tak dobré jako vy?"

"Snad aby měly velké sny a nenechaly se nikým odradit. S tím jde ale ruku v ruce to, že si musí přidávat, musí na sobě makat."

Beáta zvedla hlavu od monitoru svého počítače a nevěřícně zakroutila hlavou. Rozhovor jejího redakčního kolegy s nejlépe placeným českým sportovcem se jí zamlouval čím dál méně. Jméno onoho basketbalisty se pomalu začínají učit vyslovovat i teenageři ve Washingtonu, D.C., a on tady mele o makání, přidávání a bůhví o čem ještě. Už se jí nechtělo číst dál. Současná interní politika redakce byla zcela jednoznačně opačná a kolega, jenž rozhovor psal, si to také měl uvědomit. Ale známe ho, je to starý potížista nesledující současné společenské trendy. Je zkrátka "úplně out".

