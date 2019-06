Foto: Shutterstock Vyhnání z ráje

Týden v lázních. Sama. Bez těch jeho keců a srkání ranní kávy. Bez chrápání. S naplno otevřenými okny. Nikoho tam neznám, s nikým nemusím promluvit. Budu si dopřávat. Masáže. Koupele. Kafíčko a loudavou chůzi v parku. Knížky. Bože můj. Za sebou nechám překlimatizovaný kancl a rozpálený byt na pankráckém sídlišti a na chvíli ze sebe setřesu i toho chlápka, který si říká můj manžel. Už to slovo. Manžel, bohužel, žoužel, svízel, uležel. Musím se udělat hezká, prozpěvuji si před zrcadlem. Jsem odhodlaná dát do toho vše a zamaskovat co nejvíc.

"To sem fakt zvědav, co teda chceš na sebe navlíct."

