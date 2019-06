Foto: Shutterstock Panebože, nebe přece neexistuje!

Seděli v kavárně a právě si objednali filtrovanou kávu. Ona nejistě prohlásila, že by si možná radši dala latté, ale on po ní střelil pohledem.

Zbláznila se, nebo co? Každý ví, že filtrovaná káva je nejlepší.

Samozřejmě, souhlasila.

Pak ještě přinesli cheesecake s jahodou, on si ukrojil hezký velký kus lžičkou a labužnicky ho vložil do úst.

Panebože, ta věc byla tak dobrá!

Ale vzápětí se sám polekal toho, že by mohl působit příliš materialisticky. Prohlásil: "Zajímalo by mě, co by TOMUHLE řekl Havel."

"Myslíš tomu moučníku?"

