Foto: Shutterstock BeachBurger

Zkurvený vedro. Zkurvenej iPad Air.

Jsem tady zavřená od nevidim do nevidim, i když to úplně ne, otvíráme v 11 a zavíráme ve 23. Koupání pro mě před nebo po. Ráno se mi do vody nechce, a když jsme se loni koupaly na Dářku s holkama na Evu, zjistily jsme, že si nás natáčej noční rybáři. Dělaj to proto, aby když to postnou, tak aby jiný holky jim tam do tý vody v noci pak nelezly a neplašily ryby, ale já si stejně myslím, že je to pro ně ještě lepší než lov, když můžou šmírovat nahatý holky.

reklama