Foto: Tomáš Tesař Muzeum zbytečností

Mám rád nepotřebné věci. Staré, dávno zapomenuté. Ale bráním se pokušení je hromadit. Občas je proto chodím alespoň očumovat. Do starých domů, opuštěných provozoven, bývalých fabrik. Kolik věcí asi každý z nás v životě vyhodí, zrecykluje, daruje, nechá zmizet? Kolik lidí na nich pracovalo, než jsme si je koupili, použili? A kolik času jim musel někdo věnovat, než mohly splnit svůj účel, aby se po čase staly nepotřebnými? Jasně, jsou to "jen" věci. Ale zároveň přehlídka umu, designu, talentu a krea­tivity. Zasloužily by si vlastní muzeum. Muzeum zbytečností.

Foto: Tomáš Tesař