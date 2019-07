Foto: Tomáš Tesař Generace 33

Byla to tehdy, před osmi lety, zábava. Ale ve vší vážnosti. Kolega z redakce vymyslel, že by bylo skvělé vytvořit na web i do magazínu ­óóóóóbrovskou fotogalerii studentů, z nichž každý sdělí národu svůj pocit, názor, dojem, životní mot­to, které napíše na kus papíru. Projekt jsme pojmenovali Generace 25 a já během tří dnů nasnímal na stejném místě zhruba 200 mladých lidí, kteří se právě chystali řádně "šlápnout" do života. Každý z nich napsal fixou na čtvrtku něco jiného. Někdo ji jen depresivně celou počmáral. Bez textu. Všichni ale byli tehdy originální. Dnes už jsou Generací 33. Kristova léta je doběhla. Co by asi na tu čtvrtku napsali teď?

Foto: Tomáš Tesař