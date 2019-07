Foto: Petr Volf Zásadním krokem při tvorbě kaple bylo nalézt správné místo a současně určit její velikost ve vztahu k mírně zvlněné krajině.

Máte-li rádi setkání s nevšední architekturou, vypravte se až na západ Německa, kde mezi nevysokými pahorky vrchoviny Eifel stojí polní kaple bratra Klause podle návrhu proslulého architekta Petera Zumthora.

Kapli navrhl Švýcar Peter Zumthor, nositel Pritzkerovy ceny, možná vůbec nejlepší architekt, jaký v současnosti chodí po Zemi. Rozhodně je ale Zumthor architekt nejosobitější a nejcharismatičtější, což spolu souvisí. Je znám také svou nevyzpytatelností při přijímání zakázek. Pokaždé si velmi dobře rozmyslí, do čeho se pustí: nezbytně potřebuje vědět, že zadaná práce má pro něj hlubší význam. Nikoho proto nenapadne, že by po něm chtěl vyprojektovat třeba administrativní budovu, stadion či obchodní dům. Od toho jsou jiní architekti. Zumthor je umělec, aniž by to musel jakkoliv zdůrazňovat, a pokaždé si dává hodně načas, protože stavbu neopustí, dokud není přesně podle jeho představ. Slovo kompromis nemá ve slovníku. Vyškrtl ho. Ví, že na kompromisy je život krátký.

