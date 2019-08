Foto: Lukáš Oujeský Lukáš Oujeský: Divoká Šárka

S magazínem ego! spolupracuje řada skvělých fotografů. Jejich snímky ilustrují naše články, rozhovory i reportáže. Co ale fotí, když nefotí pro nás? Expedice do jiných světů − tak by se také dala nazvat tato galerie, v níž vám představujeme jejich volnou tvorbu.

reklama