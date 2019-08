Foto: archiv ateliéru Flera V areálu zámku Mitrowitz lze opékat i buřty.

Projektoval zahrady v Africe či v Kanadě, ale stejně důležitá je pro něj česká příměstská zahrádka. Tvrdí, že nás svou atmosférou dokáže vrátit do dětství. Až k animované Zahradě režiséra Jiřího Trnky.

Svou poslední knihu nazval Žijte ve své zahradě. A to je také jeho motto. Architekt Ferdinand Leffler navrhuje zahrady, které člověka vracejí nejen zpátky do dětství, ale především do přírody. Lefflerovy projekty se vyznačují zvýšeným zájmem o hospodaření s vodou a půdou. Toto téma by podle něho mělo hýbat celou společností.

reklama