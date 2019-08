Foto: Milan Bureš Lenka a Martin Vejnarovi, jejichž firma VejnyWood vyrábí obytné vestavby do automobilů a vyjímatelné kempovací boxy třetím rokem.

Rádi ujíždějí do přírody. Jak jinak než na čtyřech kolech. Vášeň pro kempování "nadivoko" se rozhodli spojit s byznysem a automobily mění v obytné vozy.

Ještě na přelomu tisíciletí bylo automobilových dodávek na trhu málo. Po bezmála dvaceti letech ale zájem o ně vzrostl a s ním i nabídka. "Mají ideální velikost, aby s nimi člověk mohl přes týden jezdit do práce, vozit děti do školy a o víkendu vypadnout z města," říká podnikatel Tomáš Krs, který kdysi opustil truhlářské řemeslo a stal se prvním výrobcem obytných vestaveb do aut v Česku.

