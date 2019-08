Foto: Archiv výrobce Pomalu a líně…

… teče říční proud, zpívávala − dávno již tomu − Yvonne Přenosilová. Nejsem si jist, že měla na mysli zrovna dolní tok řeky Mississippi, jež protéká státem Louisiana a u New Orleansu se vlévá do Mexického zálivu. Pokud jde o zakladatele Louisiana Spirits Distillery, dva kamarády, kteří to spolu táhnou od dětství a v roce 2011 se pustili do výroby rumu, kterému dali jméno Bayou, taková spekulace se naopak nabízí. V angličtině totiž znamená bayou (čti: baju) "pomalu tekoucí vodu".

Elegantní lahev tohoto destilátu na sebe díky podrobně pojaté etiketě prozrazuje mnohé. "Single Barrel" znamená, že rum pochází z jednoho sudu. "Small Batch" vystihuje, že nejde o průmyslovou velkovýrobu. Poznámka "Rye Barrel Aged" upozorňuje, že sud byl již použit k zrání žitné whiskey; tato informace není samoúčelná, ale částečně vysvětluje, proč je destilát vysloveně suchý, tedy s minimálním, ne-li rovnou žádným obsahem cukru. Sdělení "Distilled from single source sugar cane" nás ujišťuje, že základem produktu je cukrová třtina vypěstovaná výhradně na území tohoto "jižanského" amerického státu. Cenná je rovněž zpráva "Distilled in copper pot stills", tedy destilováno periodickou destilací v měděných kotlích. To není od věci, protože měď zbavuje destilát nežádoucích sloučenin síry.

Bayou rum se vyznačuje jiskrnou jantarovou barvou, čistou melasovou vůní a příjemně ostrou chutí s pepřovými a skořicovými tóny. Nechlazený není nijak útočný, což je zřejmě důsledek 40 % obj. alkoholu, takže líh nijak neobtěžuje. Pro mne poněkud překvapivě se skvěle uplatnil také v Mai Tai, koktejlu, jemuž je letos pětasedmdesát let. Mezinárodní barmanská asociace ho v roce 2012 na svém výročním zasedání v Pekingu uvedla do virtuální síně slávy a já si ho podle receptury namíchal. Do šejkru jsem dávkoval čtyři centilitry Bayou rumu, po jednom centilitru mandlového sirupu a Cointreau, trochu cukrového sirupu a šťávu z poloviny limety. Přísady jsem protřepal, nalil i s ledem do větší whiskovky, ochutnal a souhlasil s oceněním prvních degustátorů: "Mai Tai − Roa Aé!" Nadpozemsky dobré!