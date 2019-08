Foto: Milan Bureš Nedělní odpoledne na rohu Hvězdové a Bratislavské ulice.

Do ulic kolem Cejlu se stále hodně Brňanů bojí vstoupit. Proto se mluví o „revitalizaci“. Té se ale mnozí místní obávají a doufají, že lokalita se úplně nezmění. Protože to co v „Bronxu“ jinde nezažijete.

V samém srdci brněnského Bronxu, naproti bývalé káznici v Bratislavské ulici, kde se popravovalo za nacismu i komunismu, stojí dva prastaré platany. Plácek v jejich stínu slouží už desítky let jako místo pro důležité schůzky. "Sar tuke džal? Jak se daří?" ptá se černovlasý muž v bílé košili, který vystoupil z nablýskaného tmavého auta. Druhý fešák v brýlích se stříbrnými obroučkami a v modrém triku s límečkem prohodí cosi rovněž v romštině. Konverzace, podle vážných výrazů zřejmě o něčem nepříliš veselém, pokračuje i se třemi svátečně oděnými ženami v dlouhých sukních. Květované vzory a šátky jako z filmu Cikáni jdou do nebe, které jsou často ke spatření třeba u olašských Romů o ulici dál, na proslulém Cejlu, ale nemají. Podle všeho jde o místní podnikatele.

