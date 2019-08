Foto: Lukáš Oujeský Majitel nakladatelství Grada Roman Sviták

Roman Sviták založil nakladatelství Grada v roce 1992 a knížky se postupně staly jeho hlavním byznysem. Přesto - či právě proto - také rád čte.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Nemám tam žádné knihy. Zaprvé usnu hned, jak si lehnu, zadruhé jsem si nedávno musel pořídit brýle a nemůžu si na ně zvyknout. Používám proto čtečku nebo tablet a tam mám všechny knihy z poslední doby. A ještě využívám naši on-line knihovnu Bookport, takže mám dostatek čtení pořád "při ruce".

Dobře, tak jinak: co tedy právě čtete?

Mám rozečtenou knihu Můj bratr mesiáš od Martina Vopěnky, přítele a spolupracovníka ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Píše skvěle, inteligentně a nechybí tomu emoce.

Máte ještě jiného oblíbeného spisovatele?

Mám rád klasiky, třeba Gabriela Garcíu Márqueze a další latinskoamerické spisovatele. Nedávno jsem objevil skvělého vypravěče historických příběhů, Kena Folletta. Od jeho trilogie Století jsem se minulé léto nemohl odtrhnout a občas se ke knížkám a konkrétním událostem v nich popsaným vracím minimálně v myšlenkách.

Co jste četl, když jste byl ještě kluk?

Říkali mi knihomol, je tedy těžké vybrat jednu knihu. Zkusím to tedy chronologicky: po klasických pohádkách jsem se dostal k příběhům Edgara Allana Poea či kriminálkám Edgara Wallacea. Poté jsem přelouskal foglarovky a mayovky, následovalo období science fiction. Když mi bylo patnáct až dvacet, putoval jsem od Jacka Kerouaka přes Allena Ginsberga a Borise Viana až k veškeré "moderně" druhé poloviny 20. století. A po sametové revoluci jsem hltal vše z oblasti rozvoje osobnosti a načetl jsem spoustu odborné literatury kvůli práci a podnikání.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Nemám konkrétní plán, respektive jako nakladateli mi do plánů vstupují kolegové, kteří v Gradě vydávají knihy. Takže teď "předběhly" frontu novinky Polygon, což jsou vzpomínky zpravodajského důstojníka na službu a dobu před rokem 1989, a Mlýn, příběh dvou bratrů, kteří stůj co stůj chtějí dostát slibu, jejž dali otci.

Se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let? Anebo rovnou byste si troufl s ním ztroskotat na pustém ostrově?

Rád trávím čas s přáteli a ty mám z širokého okruhu možných povolání včetně několika spisovatelů. Jistě bych si se všemi měl těch deset hodin o čem povídat. Pokud bych ale opravdu musel ztroskotat, pak s Danielem Defoem. A kdybych si mohl vybrat i literární postavy, pak by to byli Vinnetou a Old Shatterhand. Určitě by věděli, jak nás zachránit, a k tomu jistě i celou místní vesnici. Třeba před tsunami.