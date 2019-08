Foto: Tomáš Tesař Povrchy

Ten test jsem si udělal už několikrát. Přivedl mě na něj jeden kanadský bloger, který píše o materiálech. Schválně. Uhádnete, kolika druhů materiálu se za pouhý den dotknete? Kolika strukturám, látkám a povrchům se přiblížíte? Počítal jsem si to už třikrát. Jednou to bylo 296, podruhé 337, a v jednom z případů dokonce 486. Nevěříte? Nevýhodou testování je, že vlastně neustále myslíte na to, čeho se zrovna dotýkáte. S kým nebo s čím jste vy, vaše tělo, končetiny a jiné části vašeho JÁ zrovna v těsné blízkosti. Je to hladina vody? Barva na stěně kanceláře, garáže, sklepení? Je to obklad, stůl, vidlička, sedačka v autě, kožený řemínek…? A je důležité znát své povrchy? Zkuste to!

Foto: Tomáš Tesař